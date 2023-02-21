Москва, 21 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Западные страны вводили санкции, ставя своей целью обрушение российской экономики, но просчитались, отметил президент.

По последним данным, ВВП страны в 2022 году сократился на 2,1%, в то время как годом ранее на Западе заявляли, что снижение будет десятикратно большим, напомнил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.