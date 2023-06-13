Пологи, Запорожская область, 14 июня, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны отразил удар Вооружённых сил Украины по городу Пологи в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала систем ПВО… Ракеты сбиты», — написал Рогов в своём Telegram-канале во вторник, 13 июня.

Ранее украинские военные обстреляли город Токмак, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам Рогова, по городу со стороны ВСУ было выпущено по меньшей мере шесть ракет.

Как передавало ИА Регнум, во вторник в административном центре Луганской Народной Республики прогремело несколько взрывов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что под обстрел также попал район луганского авторынка.