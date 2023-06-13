Луганск, 13 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в Луганске, сообщил 13 июня корреспондент ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

«Над городом поднимаются клубы дыма», — сообщил он.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Луганск подвергся обстрелу. Очевидцы также сообщили о прилете в район луганского авторынка.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 9 июня пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска системы ПВО сбили ракету. Марочко заявил, что система ПВО сработала в Луганске точно по цели.

Луганск, как и другие города в новых регионах России, регулярно обстреливается ВСУ. О взрывах в Луганске сообщалось также 8 июня, предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow.