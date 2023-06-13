Мелитополь, 13 июня, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области, как предполагается, из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 13 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреляли город Токмак», — написал он.

Рогов уточнил, что, предположительно, украинская армия обстреляла Токмак из РСЗО HIMARS, и добавил, что по городу выпустили не менее шести ракет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Луганске прогремело несколько взрывов. Очевидцы заявили о прилёте в районе городского авторынка.