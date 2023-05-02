Вашингтон, 2 мая, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Государственный департамент США прокомментировал удары украинских беспилотников по объектам на территории России. Об этом 1 мая заявил на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Я позволю нашим украинским партнёрам рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять. <…> Соединённые Штаты собираются поддержать наших украинских партнёров, как мы это и делали», — сказал он, комментируя атаки дронов ВСУ на российские объекты.

Патель также обвинил Россию в якобы попытке «стереть границы» другой страны и пригрозил привлечь Москву к ответственности за начало спецоперации.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота во взаимодействии с системами противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на внешнем рейде города. Также он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие.

28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что беспилотник ВСУ атаковал Суземский район региона. Он подчеркнул, что при этом никто не пострадал.