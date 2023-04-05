Вашингтон, 6 апреля, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Американские власти разрешают Украине наносить удары по регионам, которые воссоединились с Россией, заявил 5 апреля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что США считают украинскими Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. При этом координатор подчеркнул, что американская сторона якобы не обеспечивает условий и не подталкивает Киев к ударам по территориям за пределами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля военный корреспондент Андрей Коц написал о том, что США нарушили своё обещание и поставят ВСУ дальнобойные высокоточные ракеты GLSDB. Эти боеприпасы используются для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS.

GLSDB могут преодолевать расстояния до 150 км и обстреливать Крым, а также другие приграничные российские регионы.