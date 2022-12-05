Москва, 5 декабря, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических российских компаниях, некоторых банках и ряде предприятий. Соответствующий указ опубликован 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Изменения коснутся указа президента от 5 августа 2022 года о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической и финансовой сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Запрещены любые сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и порядок реализации инвестпроектов. При этом президент специальным решением может разрешить какую-либо сделку, попадающую под ограничения.

Ранее срок действия ограничений действовал до 31 декабря 2022 года.

Напомним, из России запрещён вывоз в недружественные страны ряда товаров, имеющих двойное назначение.

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