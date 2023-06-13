Москва, 13 июня, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Российский комплекс противовоздушной обороны С-350 «Витязь» в зоне проведения специальной военной операции впервые в мире поразил цель в автоматическом режиме. Об этом 13 июня рассказал в преддверии ПМЭФ-2023 глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь»

«Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Глава Минпромторга пояснил, что комплекс нанёс удар, используя искусственный интеллект, это произошло без участия человека.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая заместитель начальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов рассказал, что комплекс ПВО С-350 «Витязь» впервые автоматически отработал по цели в зоне СВО. Он также назвал эти результаты изумительными.

Все средства высокомобильного комплекса С-350 «Витязь» размещены на автомобильном шасси. На одной пусковой установке размещается 12 транспортно-пусковых контейнеров для ракет 9М96, в то время как у комплексов С-300 и С-400 только по четыре ракеты на одной установке. Государственные испытания комплекса успешно завершились в 2019 году.