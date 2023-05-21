Санкт-Петербург, 21 мая, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» впервые автоматически отработала по цели в зоне специальной военной операции. Об этом 21 мая сообщил замначальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Он отметил, что «Витязь» выполнил боевую задачу без участия человеческого фактора. Так Светлов ответил на вопрос о результатах боевой работы системы.

«Просто, как говорится, изумительно. Именно в режиме автомата, без участия человека — это самое главное», — оценил он её в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

С-350 «Витязь» — мобильная многоканальная ЗРС средней дальности, предназначенная для защиты объектов и группировок войск от ударов с воздуха. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения системы в боевую готовность не превышает пяти минут.

Производящий её Обуховский завод является одним из крупнейших в концерне «Алмаз-Антей». Также занимается производством пусковых установок для гиперзвуковых ракет «Циркон», межконтинентальных баллистических ракет «Булава», сверхзвуковых ракет «Оникс», ЗРС С-400 «Триумф» и другой продукции.