Система ПВО «Витязь» впервые автоматически отработала по цели в зоне СВО
Система ПВО С-350 «Витязь» в зоне СВО успешно отработала боевые задачи в автоматическом режиме
Санкт-Петербург, 21 мая, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» впервые автоматически отработала по цели в зоне специальной военной операции. Об этом 21 мая сообщил замначальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов.
Он отметил, что «Витязь» выполнил боевую задачу без участия человеческого фактора. Так Светлов ответил на вопрос о результатах боевой работы системы.
«Просто, как говорится, изумительно. Именно в режиме автомата, без участия человека — это самое главное», — оценил он её в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».
С-350 «Витязь» — мобильная многоканальная ЗРС средней дальности, предназначенная для защиты объектов и группировок войск от ударов с воздуха. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения системы в боевую готовность не превышает пяти минут.
Производящий её Обуховский завод является одним из крупнейших в концерне «Алмаз-Антей». Также занимается производством пусковых установок для гиперзвуковых ракет «Циркон», межконтинентальных баллистических ракет «Булава», сверхзвуковых ракет «Оникс», ЗРС С-400 «Триумф» и другой продукции.