Москва, 12 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Люди в Донбассе чувствуют себя частью русского народа, заявил 12 июня президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия обязана вставать на защиту людей, живущих в Донбассе, ведь они чувствуют себя частью русского народ», — сказал президент.

Глава государства в беседе с ранеными бойцами в госпитале им. А. В. Вишневского поблагодарил военных за службу, за верность присяге, за верность Родине, за верность России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 июня в ходе посещения Центрального клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Министерства обороны наградил российских военных. Глава государства вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову. Ордена Мужества получили другие участники спецоперации.

Также 12 июня Путин вручил государственные награды российским деятелям и Героям Труда.