Москва, 12 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в Кремле 12 июня. Торжественную церемонию в Большом Кремлёвском дворце проводит президент Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент России Владимир Путин

На церемонии присутствуют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссёр Карен Шахназаров, актриса Юлия Пересильд, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Кроме того, в Кремль пригласили заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлию Зимову, руководителя Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александру Пермякову.

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Также награды получат лауреаты государственных премий в области науки и технологий — Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов.

Пригласили на церемонию и Героев Труда — управляющего директора и генерального конструктора компании «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, главу центра двойных технологий «Союз» Юрия Милехина, преподавателя волоколамской гимназии № 1 Татьяну Бабурову, подземного горнорабочего Эдуарда Щербину.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня журналист Павел Зарубин заявил, что в график президента на День России включили церемонию вручения государственных наград. Также на 12 июня у Путина запланированы встречи с иностранными лидерами и выступление на Петербургском международном экономическом форуме.