Красногорск, 12 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 июня в ходе посещения Центрального клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Министерства обороны вручил награды военным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент в ходе посещения госпиталя вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову. Также он наградил орденами Мужества других участников СВО.

Президент поговорил с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале после спецоперации. В учреждении на момент приезда Путина находились министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Кремле Путин вручил государственные награды российским деятелям и Героям Труда. Церемония приурочена к празднованию Дня России.