Москва, 12 июня, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие обстреливают объекты, где размещают мирных жителей, которых вывезли из зоны разлива, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Об этом 12 июня сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть, как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда», — сказал он.

Кириенко подчеркнул, что на обстреливаемых объектах нет военнослужащих или военной техники, украинская сторона намеренно стреляет по гражданскому населению. Он также отметил, что эвакуировать население из зоны подтопления помогают в том числе волонтёры, взявшие для этого отпуск.

«Эти люди вызывают огромное уважение и невероятное чувство благодарности», — сказал представитель администрации президента.

Он также поблагодарил волонтёров, которые помогают российским бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 6 июня в ходе обстрела нанесли критические повреждения задвижкам на Каховской ГЭС, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В зоне затопления оказались более 30 населённых пунктов.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ущерб от теракта ВСУ на ГЭС превышает 10 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин отметил, что этой варварской атакой Киев способствовал эскалации ситуации.

При этом последствия от разрушения Каховской ГЭС коснулись и украинской стороны. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что это привело к потере 72% воды из водохранилища, или 14 кубокилометров.