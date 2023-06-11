В Херсонской области оценили ущерб от подрыва Каховской ГЭС
Херсон, 11 июня, 2023, 21:10 — ИА Регнум. По предварительным подсчётам, ущерб для социальной инфраструктуры Херсонской области от подрыва Каховской ГЭС превышает 10 млрд рублей, заявил 11 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Всего подтоплено 22 943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов. По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд. рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.
Глава правительства области также отметил, что спасательная операция в регионе «постепенно переходит в стадию гуманитарной». Людям, не готовым к эвакуации из зоны ЧС, привозят еду и продукты, к ним приезжают врачи. Начат приём заявлений на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, которые может получить каждый находившийся в зоне ЧС, добавил Алексеенко.
10 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, по расчётам экспертов, Днепр ниже Каховской ГЭС войдёт в своё привычное русло к 16 июня. Уровень подъёма воды в подтопленных населённых пунктах снижается. Власти Новой Каховки 11 июня сообщили, что вода полностью сошла с городских улиц.
Ликвидацией последствий ЧП занимаются 795 человек, привлечены 344 единицы техники, и хотя постоянные обстрелы со стороны ВСУ мешают проведению работ, они продолжаются, рассказал ранее Сальдо.
Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения, начата оценка ущерба и выплата компенсаций.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.