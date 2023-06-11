Херсон, 11 июня, 2023, 21:10 — ИА Регнум. По предварительным подсчётам, ущерб для социальной инфраструктуры Херсонской области от подрыва Каховской ГЭС превышает 10 млрд рублей, заявил 11 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Krd.ru Глава правительства региона Андрей Алексеенко

«Всего подтоплено 22 943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов. По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд. рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

Глава правительства области также отметил, что спасательная операция в регионе «постепенно переходит в стадию гуманитарной». Людям, не готовым к эвакуации из зоны ЧС, привозят еду и продукты, к ним приезжают врачи. Начат приём заявлений на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, которые может получить каждый находившийся в зоне ЧС, добавил Алексеенко.

10 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, по расчётам экспертов, Днепр ниже Каховской ГЭС войдёт в своё привычное русло к 16 июня. Уровень подъёма воды в подтопленных населённых пунктах снижается. Власти Новой Каховки 11 июня сообщили, что вода полностью сошла с городских улиц.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 795 человек, привлечены 344 единицы техники, и хотя постоянные обстрелы со стороны ВСУ мешают проведению работ, они продолжаются, рассказал ранее Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения, начата оценка ущерба и выплата компенсаций.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.