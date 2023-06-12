Киев, 12 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. После подрыва Каховской ГЭС Украина лишилась 72% воды из Каховского водохранилища. Об этом 12 июня заявил украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире телеканала «Рада».

Следственный комитет РФ/ТАСС Подтопленная Каховская ГЭС

«Украина фактически потеряла 72% воды из водохранилища, или в цифрах — это 14 кубокилометров воды», — сказал он.

Стрелец напомнил, что в Каховском водохранилище сохранялось 18 кубокилометров воды, потенциально годной к использованию.

Министр добавил, что сейчас уровень воды в водохранилище у города Никополь Днепропетровской области составляет порядка 9 метров, падая примерно на 4 см каждый час.

«То есть мы продолжаем терять, тяжело сказать, на каком уровне вода остановится», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что, по предварительным данным, ущерб для социальной инфраструктуры региона от подрыва Каховской ГЭС украинскими войсками превышает 10 млрд рублей. Он уточнил, что спасательная операция в регионе «постепенно переходит в стадию гуманитарной», и добавил, что не готовым к эвакуации людям из зоны ЧС привозят еду и продукты, также к ним приезжают медики.

В ночь на 6 июня при очередном обстреле со стороны ВСУ разрушилась часть задвижек на Каховской ГЭС. После этого вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, в результате чего свыше тридцати населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.

Позднее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что этим терактом Киев хотел упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где украинские боевики хотят начать контрнаступление.