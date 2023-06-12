Москва, 12 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Церемония вручения государственных наград 12 июня в День России проходила в Кремле в традиционном формате, женщины дополнительно получили по букету цветов от президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты отметили, что при трансляции церемонии не показали, как президент вручает цветы женщинам, и предположили, что в этот раз награждение было без цветов.

«С цветами. Просто их дают в другом зале», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что цветы в другом зале подарил Путин, но это не попало в трансляцию.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время поздравления граждан России с Днём России подчеркнул, что важно помнить о традициях и наследии предков. Он также отметил, что данный праздник укрепляет единство многонационального народа страны, а также символизирует неразрывность истории страны, её величия.