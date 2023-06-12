Москва, 12 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 июня поздравил граждан страны с национальным праздником. В День России глава государства напомнил о необходимости помнить о своих традициях и наследии предыдущих поколений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Патриотизм и ответственность за судьбу отчизны завещаны нам предками, сегодня мы знаем, что это такое, эти традиции священны», — заявил Путин на церемонии вручения государственных наград.

Глава государства отметил, что День России закрепляет единство многонационального народа страны и знаменует неразрывность многовековой истории, величия и славы, а также единство народа и преданность стране.

Ранее президент отметил важность передачи патриотических традиций из поколения в поколение. Путин подчеркнул, что в стране всегда передавались любовь к Родине и беззаветное ей служение. Об этом он заявил 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Путин назвал этот день «незабываемой датой» для всей России, так как тысячи соотечественников с честью выполняли свой долг и проявляли свои лучшие качества, а также прославились стойкостью и отвагой, милосердием и благородством.