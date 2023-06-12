Анкара, 12 июня, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из США Джо Байден могут провести переговоры на полях саммита Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в июле в Вильнюсе. Об этом 12 июня сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.

IMAGO/Turkish presidency apaima Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из США Джо Байден

«Эрдоган проведёт двусторонние встречи с лидерами многих стран на саммите НАТО в Литве. Ожидается, что Эрдоган также проведёт переговоры с Байденом на полях саммита», — говорится в публикации.

Также издание не исключило возможности проведения телефонного разговора между турецкими и американскими президентами в течение ближайшего времени и телефонных переговоров между главой МИД Турции Фиданом Хаканом и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Байден поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Американский лидер также пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа. Кроме того, президенты двух стран условились о новой стадии развития двустороннего сотрудничества по всевозможным вопросам.