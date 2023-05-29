Вашингтон, 29 мая, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии американского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Президент США Джо Байден позвонил по телефону президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Байден пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа, главы государств также договорились о новой стадии развития двустороннего сотрудничества по всевозможным вопросам.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы государства. В администрации турецкого президента подтвердили, что это произошло во время телефонного разговора между главами двух государств.