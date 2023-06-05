Москва, 5 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, в настоящий момент в графике Путина встречи с кардиналом нет.

«Если появится, то мы сообщим», — уточнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти Украины согласятся на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией только в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Украины. В число требований Украины входит возвращение страны к границам 1991 года. Также 27 мая Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут начаться только при условии выплаты репараций и сокращения вооружённого потенциала России.

В апреле 2023 года в Ватикане сообщили о намерении направить миссию, целью которой будет организация переговоров России и Украины. В МИД России отметили, что приветствуют эту и другие подобные инициативы, и напомнили, что условия России известны — выполнение требований, которые были поставлены перед началом спецоперации, и признание возвращения четырёх регионов в состав России.