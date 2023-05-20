Ватикан, 20 мая, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назначил председателя Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи главой мирной миссию по Украине. Об этом сообщил 20 мая глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Дзуппи

«Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому <…>, возглавить миссию», — сказал он.

Бруни сообщил, что её цель — способствовать снижению напряжённости на Украине. Ватикан пока не опередил сроки и условия миссии.

Папа Римский Франциск в апреле объявил о планах организовать мирную миссию по Украине. 18 мая в Ватикане сообщили, что получили предварительное согласие от президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять посланников понтифика.

В Россию планируется миссию во главе с архиепископом Клаудио Гуджеротти. По данным Ватикана, этот вопрос ещё требует согласования.