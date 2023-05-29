Луганск, 29 мая, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Из украинского плена удалось освободить шесть военнослужащих из ЛНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Она уточнила, что пленные освобождены в результате обмена. Высвободились из плена ВСУ военнослужащие группировки войск «Юг».

Как сообщало ИА Регнум, боец Вооруженных сил Украины Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в Донбассе, был удивлён человеческим отношением к пленным в России.

В начале мая в Минобороны РФ заявили о возвращении из украинского плена трёх российских военнослужащих — лётчиков ВСК России. Им грозила смертельная опасность, в результате сложного переговорного процесса.