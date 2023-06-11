Москва, 11 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В юго-восточной части Чёрного моря ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео

«Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота», — сказал Конашенков.

Он отметил, что российский корабль выполнял задачи обеспечения безопасности и контроля обстановки по маршрутам пролегания газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в юго-восточной части Чёрного моря. Судно находилось в 300 км юго-восточнее Севастополя.

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Представитель Минобороны подчеркнул, что экипаж огнём из штатного вооружения уничтожил все катера. Пострадавших нет, корабль повреждений не получил и продолжает выполнение задач.

В ходе атаки в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря вёл разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая в Минобороны сообщили о предпринятой Киевом попытке атаковать надводными беспилотниками в Босфорском проливе корабль «Иван Хурс», защищающий газопроводы в Турции. Для атаки использовались три беспилотных быстроходных катера ВСУ, которые были уничтожены огнём из штатного вооружения.

Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский в комментарии для ИА Регнум отметил, что «Иван Хурс» был атакован по методу Усамы бен Ладена.