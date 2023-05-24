Москва, 24 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Киевский режим предпринял в среду попытку атаки российских кораблей в проливе Босфор надводными беспилотниками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Гальперин/РИА Новости Средний разведывательный корабль проекта 18 280 «Иван Хурс»

ВСУ атаковали корабль «Иван Хурс», защищающий газопроводы в Турции, атака отбита, рассказал представитель министерства. По его словам, 24 мая в 5 часов 30 минут ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, который выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Он уточнил, что после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» российскими военными осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. «И не напрасно», — добавил Конашенков.

Корабли Черноморского флота продолжают выполнение поставленных задач. Все быстроходные катера, атаковавшие российские корабли, были уничтожены в 140 км к северо-востоку от Босфора.

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Ранее об атаке морскими беспилотниками в акватории Черного моря российского разведывательного корабля проекта 18 280 «Иван Хурс» сообщил Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, аппараты, возможно, были запущены с коммерческого гражданского судна.

Кроме того, как сообщало ИА Регнум, 24 апреля ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что три безэкипажных катера Украины пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Все судна были уничтожены, потерь с российской стороны нет.