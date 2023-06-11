Москва, 11 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» объявил стартовый состав на матч суперфинала Кубка России с московским ЦСКА. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Вратарь Станислав Агкацев выйдет на поле с первых минут вместо Матвея Сафонова. Также сыграют защитники Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Сергей Петров, полузащитники Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Алексей Ионов и нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники».

Как сообщало ИА Регнум, ЦСКА объявил стартовый состав на матч суперфинала Кубка России с «Краснодаром». До этого главный тренер «армейцев» Владимир Федотов заявил, что перед матчем с «Краснодаром» испытывает эмоциональный подъём и ожидает огромное количество болельщиков на трибунах стадиона «Лужники».