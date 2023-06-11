Москва, 11 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил стартовый состав на матч суперфинала Кубка России с «Краснодаром». Об этом 11 июня сообщает пресс-служба команды.

Александр Вильф/РИА Новости

На поле с первых минут выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, полузащитники Хесус Медина, Саша Зделар, Константин Кучаев, Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов и нападающий Фёдор Чалов.

Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники».

Как сообщало ИА Регнум, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что перед матчем с «Краснодаром» испытывает эмоциональный подъём и ожидает огромного количества болельщиков на трибунах стадиона «Лужники». Он добавил, что к игре, которая пройдёт 11 июня, важно подойти в правильном психологическом состоянии.