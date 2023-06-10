Москва, 10 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного ЦСКА Владимир Федотов заявил, что испытывает эмоциональный подъём перед матчем суперфинала Кубка России с «Краснодаром». Об этом 10 июня сообщает «Матч ТВ».

Алексей Филиппов/ РИА Новости Владимир Федотов

«Будет великолепный антураж, ожидаем огромное количество болельщиков ЦСКА и «Краснодара», полные трибуны и горячую поддержку своих команд. От этого всё внутри поднимается, сердце рвется из груди», — сказал Федотов.

Он добавил, что важно подойти к игре в правильном психологическом состоянии.

Решающий матч турнира пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году, всего в активе «армейцев» семь трофеев.

Как сообщало ИА Регнум, матч за Суперкубок России по футболу 2023 года пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. В нём сыграют чемпион России санкт-петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны, который определится в матче между ЦСКА и «Краснодаром».