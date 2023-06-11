Севастополь, 11 июня, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В ночь на 11 июня ВСУ пытались атаковать российский корабль «Приазовье» морскими быстроходными безэкипажными катерами, сообщили 11 июня в Министерстве обороны РФ.

Валерий Шарифулин/ ИТАР-ТАСС Разведывательный корабль «Приазовье» в бухте города

Попытка атаки не удалась, все шесть катеров ВСУ были уничтожены огнём из штатного вооружения «Приазовья». Инцидент произошёл в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.

«Приазовье» выполнял контроль обстановки по маршрутам газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря, отметили в ведомстве. Корабль не получил повреждений и продолжает выполнять свои задачи.

«В данный период [атаки], как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря вёл разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США», — сообщили также в Минобороны.

24 мая в Минобороны сообщили о предпринятой Украиной попытке атаковать надводными беспилотниками в Босфорском проливе корабль «Иван Хурс», защищающий газопроводы в Турции. Для атаки использовались три беспилотных быстроходных катера ВСУ. Инцидент произошёл в исключительной экономической зоне Турции. Катера, атаковавшие российский корабль, были уничтожены огнём из штатного вооружения «Ивана Хурса».

Учитывая, что инцидент произошёл вдали от украинских территориальных вод, наибольший интерес вызывает то, откуда именно были запущены надводные беспилотники, отметил в беседе с ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский. Не исключено, что пуск осуществлялся с одного из торговых или военных судов в Чёрном море, предположил он.