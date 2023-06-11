Москва, 11 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Россия внимательно наблюдает за дискуссией между российскими и африканскими СМИ, Москва готова содействовать углублению их взаимодействия. Об этом 11 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Я уверена, в Москве внимательно изучат итоги нашей дискуссии, окажут содействие в развитии и укреплении связей между медийными сообществами наших стран», — сказала она в своём видеообращении к участникам медиафорума в Каире, посвящённом диалогу России и Африки.

Захарова выразила надежду, что встреча позволит представителям СМИ России и стран Африки «найти новые точки соприкосновения и придать импульс в углублении их взаимодействия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва придаёт большое значение развитию отношений со странами Северной Африки и Ближнего Востока.

Российский лидер добавил, что Россия продолжит участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта.