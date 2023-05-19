Москва, 19 мая, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Россия придаёт большое значение развитию отношений со странами Северной Африки и Ближнего Востока, говорится в телеграмме президента Владимира Путина участникам общеарабской встречи на высшем уровне, текст которой опубликовал сайт Кремля.

Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

В приветственной телеграмме по случаю открытия 32-го саммита Лиги арабских государств президент сообщил, что Москва придаёт большое значение развитию дружественных отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.

«Намерены и впредь активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению острых региональных проблем, включая кризисы в Судане, Йемене, Ливии и Сирии», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия продолжит участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта. При этом Москва руководствуется решениями ООН и Арабской мирной инициативой, автором которой является Саудовская Аравия — хозяйка нынешнего саммита ЛАГ.

Глава государства пожелал успешной работы саммиту Лиги арабских государств. По его словам, и России, и ближневосточным странам выгодно усиливать и расширять сотрудничество.