Москва, 11 июня, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) планирует внести Россию в чёрный список за связи с Ираном, это сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц, а также парализует торговлю с другими странами. Об этом 11 июня сообщает РИА Новости.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Отмечается, что против такой меры выступают Индия и Китай, поскольку под угрозой окажутся крупные энергетические, инфраструктурные, оборонные проекты.

Уточняется, что в 2022 году Россию, которая присоединилась к организации в 2003 году, лишили руководящих и консультативных функций, в феврале 2023 года было ограничено её членство, подобное происходит впервые.

В материале говорится о том, что Украина настаивает на внесении России в список «высокорисковых юрисдикций», что парализует любые внешние транзакции, практически во всем мире россияне не смогут переводить средства семьям, оплачивать обучение либо получать заработную плату.

Финансовый эксперт Андрей Верников пояснил, что в этом случае можно будет забыть о международной торговле, поскольку банки будут избегать сотрудничества Россией, чтобы не попасть под санкции, сделки станут единичными, а на согласование каждого перевода потребуются недели.

«О совместных проектах с той же Азией или развитии параллельного импорта в таких условиях говорить не приходится», — приводит агентство его слова.

При этом член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев пояснил, что это коснётся прежде всего расчётов в евро и долларах.

«Их будут покупать и продавать через юань, например. Конечно, формально запрет распространяется на любые валюты, но соблюдение ограничений зависит от позиции центробанков в каждом конкретном случае», — сообщил эксперт журналистам.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что американцам и НАТО выгодно исключение России из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), потому что именно США пользуются «услугами» террористов по всему миру.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение FATF о приостановке членства России — это «выдавливание» неугодных Западу по политическим мотивам. Что касается заявлений американского министра финансов Джанет Йеллен на эту тему, то она «явно потирает руки», отметил российский дипломат. Он добавил, что в США, видимо, довольны, что продавили откровенно политизированную инициативу в «рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки».

24 февраля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в настоящее время Соединённые Штаты готовятся к введению «существенных» антироссийских санкций. При этом глава минфина не уточнила, какие именно санкционные меры готовятся ввести в отношении России американские власти, однако указала, что это будут «существенные санкции» против российских физических и юридических лиц, а также финансовых институтов.