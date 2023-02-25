Вашингтон, 25 февраля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о приостановке членства России — это «выдавливание» неугодных Западу по политическим мотивам, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба диппредставительства РФ.

Александр Щербак/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов

Что касается заявлений американского министра финансов Джанет Йеллен на эту тему, то она «явно потирает руки», отмечает российский дипломат. В США, видимо, довольны, что продавили откровенно политизированную инициативу в «рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки».

Анатолий Антонов «Всё это выглядит непрофессионально и безответственно».

Российский дипломат предупредил, что приостановка участия в FATF РФ ведёт «к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег», а также даёт почву для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, накануне, 24 февраля, FATF объявила, что приостановила из-за спецоперации на Украине членство РФ. Однако у России, отметили в группе, сохраняются финансовые обязательства перед организацией.