Вашингтон, 24 февраля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. К введению «существенных» антироссийских санкций готовятся в настоящее время Соединённые Штаты. Об этом 24 февраля заявила министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала MSNBC.

EPA/MICHAEL REYNOLDS/ТАСС Джанет Йеллен

При этом глава минфина не уточнила, какие именно санкционные меры готовятся ввести в отношении России американские власти, однако указала, что это будут «существенные санкции» против российских физических и юридических лиц, а также финансовых институтов.

Йеллен добавила, что Белый дом намерен принять меры, чтобы пресечь возможность обхода санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановлено.