Москва, 25 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Американцам и НАТО выгодно исключение России из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), потому что именно США пользуются «услугами» террористов по всему миру. Об этом говорится 25 февраля в телеграм-канале главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

ИА REGNUM Доллар

Андрей Клишас «НАТО давно использует террористов по всему миру для решения своих геополитических задач, и ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам».

Как сообщало ИА REGNUM, отрицательное отношение к решению FATF приостановить по политическим мотивам (из-за Украины) членство России выразил ранее посол России в США Анатолий Антонов, предупредив, что это антироссийское решение ухудшит ситуацию с разгулом международного терроризма.