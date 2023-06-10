Белгород, 10 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетили регональный центр военно-спортивной подготовки и патриоического воспитания, сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Фонд Росконгресс Сергей Кириенко

«Посмотрели, как школьники на полигоне выполняют нормативы по огневой подготовке, тактической медицине и тактико-специальной подготовке. Настоящие мужчины. Неожиданно, но уже появились и девчонки. И их много. Как инструкторы говорят, они зажигают так, что мальчишки некоторые не успевают», — рассказал губернатор.

Ранее Гладков также сообщил о совместном с Кириенко и Турчаком посещении площадки боевого слаживания белгородской самообороны. У региональных подразделений самообороны очень высокий уровень готовности, который позволяет выполнять любые поставленные задачи, отметил губернатор.

Также 10 июня Кириенко вместе с Гладковым посетил город Шебекино, значительно пострадавший от обстрелов ВСУ, замруководителя администрации президента и губернатор пообщались с жителями. Власти провели эвакуацию населения, но около 2700 человек уезжать отказываются, им привозят всё необходимое, сообщил глава региона.