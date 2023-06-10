Шебекино, Белгородская область, 10 июня, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Город Шебекино, пострадавший от обстрелов со стороны Украины, посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он проехал по городу и району, пообщался с жителями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Рабочий визит Кириенко в регион начался накануне. В поездке по Шебекинскому району его и Гладкова сопровождал глава района Владимир Жданов. Часть местных жителей по тем или иным причинам не хотят уезжать, отметил Гладков.

«Прошли по городу, пообщались с жителями. На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека», — написал губернатор.

По его словам, питьевой водой и продовольствием люди обеспечены, но их уговаривают уехать. Пенсионеры, муж и жена, не хотят быть никому обузой вдали от дома, они попросили привезти лекарства. Другой местный житель не хочет бросать шесть кошек с котятами. Ему пообещали привезти кошачий корм.

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«Это моё родное место», — сказала пожилая женщина, попросившая помочь ей заменить разбитые стёкла.

Пока нельзя посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей. Накануне здание торгового центра загорелось из-за прямого попадания снаряда. Восстановление Шебекино начнётся сразу же, как только позволит оперативная обстановка, подчеркнул Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, покинувших Шебекинский район Белгородской области жителей принимают в других регионах. Так, около 750 человек размещены в Пензенской, Липецкой и Тульской областях. В район поступает гуманитарная помощь. ВСУ продолжают частые обстрелы Шебекино.