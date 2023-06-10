Белгород, 10 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у региональных подразделений самообороны очень высокий уровень готовности, который позволяет выполнять любые поставленные задачи. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По его словам, он вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и генеральным секретарем партии «Единая Россия» Андреем Турчаком прибыли на место боевого слаживания белгородской самообороны.

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На месте были выслушаны доклады командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане.

«Посмотрели уровень готовности, ещё раз убедились, что у нас очень высокий уровень, который позволяет выполнять любые поставленные боевые задачи», — написал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил город Шебекино, который пострадал от обстрелов со стороны ВСУ, он проехал по городу и району, пообщался с жителями. На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека. Покинувших Шебекинский район Белгородской области жителей принимают в других регионах. Так, около 750 человек размещены в Пензенской, Тульской и Липецкой областях. В район поступает гуманитарная помощь. ВСУ продолжают частые обстрелы Шебекино.

9 июня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом ночью работала система противовоздушной обороны. В результате обстрела многоквартирные и частные дома получили повреждения.