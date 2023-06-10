Гладков оценил уровень готовности белгородской самообороны
Гладков назвал очень высоким уровень готовности самообороны Белгородской области
Белгород, 10 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у региональных подразделений самообороны очень высокий уровень готовности, который позволяет выполнять любые поставленные задачи. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, он вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и генеральным секретарем партии «Единая Россия» Андреем Турчаком прибыли на место боевого слаживания белгородской самообороны.
На месте были выслушаны доклады командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане.
«Посмотрели уровень готовности, ещё раз убедились, что у нас очень высокий уровень, который позволяет выполнять любые поставленные боевые задачи», — написал Гладков.
Как передавало ИА Регнум, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил город Шебекино, который пострадал от обстрелов со стороны ВСУ, он проехал по городу и району, пообщался с жителями. На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека. Покинувших Шебекинский район Белгородской области жителей принимают в других регионах. Так, около 750 человек размещены в Пензенской, Тульской и Липецкой областях. В район поступает гуманитарная помощь. ВСУ продолжают частые обстрелы Шебекино.
9 июня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом ночью работала система противовоздушной обороны. В результате обстрела многоквартирные и частные дома получили повреждения.