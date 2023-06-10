Москва, 10 июня, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в республике. Соответствующая телеграмма опубликована 10 июня на сайте Кремля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами», — говорится в сообщении.

Глава российского государства выразил уверенность, что трагические последствия масштабных пожаров будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.

Как сообщало ИА Регнум, пожар произошёл в Абайской области. По последним данным, в результате пожара погибли 14 человек. В настоящее время устанавливаются их личности.