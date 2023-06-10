Астана, 10 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана выросло до 14. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

По информации оперативного штаба, в ходе поисковых работ обнаружены тела ещё 11 погибших, устанавливаются их личности. Ранее были найдены тела трёх пропавших сотрудников лесхоза.

«Таким образом, число погибших достигло 14», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошёл в Абайской области, площадь которого составила до 60 тыс. гектаров. В тушении огня задействованы порядка 800 человек, почти 200 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в республике.