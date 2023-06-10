Москва, 10 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. По делу о мошенничестве арестован заместитель начальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирёв. Об этом 10 июня сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вчера Снегирёв был задержан сотрудниками ГСУ СКР по Москве при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. В его кабинете и дома прошли обыски. Тем же вечером он был арестован на два месяца», — написал Хинштейн.

Он отметил, что центр, в котором работал Снегирёв, отвечает за организацию и проведение госэкспертизы проектной документации объектов Росгвардии и МВД.

По словам Хинштейна, чиновник подозревается в изготовлении подложной экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

По предварительным данным, подрядчики, выполнявшие ремонт здания МВД в Газетном переулке, завысили смету и представили фальсифицированные документы на экспертизу. Предположительно, Снегирёв за положительное заключение мог получить 6 млн рублей, которые были перечислены коммерческой структуре, где работают его родственники.

Депутат добавил, что по делу также проходят бывший глава управления организации капстроительства МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов и директор ООО «Энергострой» Максим Иванов.

Хинштейн подчеркнул, что реализация материалов в отношении Снегирёва происходила с участием управления собственной безопасности Росгвардии и с ведома директора ведомства Виктора Золотова.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Хинштейн заявил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему поставок неисправного вооружения по завышенным ценам. В результате был задержан начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков. Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей.