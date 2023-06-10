Анкара, 10 июня, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Взрыв на ракетной фабрике около Анкары мог произойти из-за химической реакции во время производства взрывчатки. Об этом 10 июня заявил журналистам губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

По его словам, около 08:45 (совпадает с мск) в цеху по производству динамита произошёл взрыв, который был вызван, как предполагается, химической реакцией.

Он уточнил, что в результате погибли пять рабочих. Отмечается, что спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет.

Как передавало ИА Регнум, недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них произошёл пожар. По информации журналистов, перед пожаром и появлением дыма над объектом раздался взрыв. На месте работают спасатели и медики. Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе. По информации журналистов, после взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов для них продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, которые остаются под завалами.