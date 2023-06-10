Анкара, 10 июня, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них произошёл пожар. Об этом 10 июня сообщило агентство Ihlas.

Кадр из видео

Отмечается, что фабрика принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ, она расположена около Анкары в районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов.

По информации журналистов, перед пожаром и появлением дыма над объектом раздался взрыв.

На месте работают спасатели и медики. О причинах происшествия и возможных пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, площадь лесного пожара к югу от Берлина увеличилась до 326 га, в этом районе начали взрываться старые боеприпасы. Огонь дошёл до бывшего военного полигона, где под землёй находятся боеприпасы времен Второй мировой войны. Вечером 4 июня там произошло несколько взрывов.

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Крупный пожар охватил складские помещения площадью 8 тыс. кв. м в коммуне Бобиньи к северо-востоку от Парижа. По информации СМИ, на складах могли хранить текстильную продукцию.