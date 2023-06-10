Анкара, 10 июня, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Турции. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации журналистов, после взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов для них продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, которые остались под завалами.

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Как передавало ИА Регнум, недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них произошёл пожар. По информации журналистов, перед пожаром и появлением дыма над объектом раздался взрыв. На месте работают спасатели и медики. О причинах происшествия и возможных пострадавших не сообщается. Предприятие работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.