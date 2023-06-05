Берлин, 5 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара к югу от Берлина увеличилась до 326 га, в этом районе начали взрываться старые боеприпасы. Об этом руководитель Управления по вопросам правопорядка, первый заместитель бургомистра города Ютербога Кристиане Линднер-Клопш сообщила 5 июня журналистам.

Thomas Schulz/Global Look Press Лесной пожар под Берлином

Огонь дошёл до бывшего военного полигона, где под землёй находятся боеприпасы времен Второй мировой войны. Вечером 4 июня там произошло несколько взрывов.

«Пламя достигло защитных полос, но пожарная служба держит там ситуацию под контролем», — приводит слова Линднер-Клопш агентство DPA.

Представитель властей добавила, что ситуацию усугубляет усиливающийся ветер.

Ещё 3 июня площадь пожара в районе Ютербога в федеральной земле Бранденбург составляла 45 га. Как сообщало ИА Регнум, лес под Берлином тушат с 31 мая.