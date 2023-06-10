В пригороде Парижа произошел крупный пожар на складском комплексе
Возле Парижа вспыхнул крупный пожар на складском комплексе, жителей попросили не открывать окна
Париж, 10 июня, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Крупный пожар охватил складские помещения площадью 8 тыс. кв. м в коммуне Бобиньи к северо-востоку от Парижа, сообщила в своем микроблоге префектура департамента Сена-Сен-Дени.
В префектуре призвали местных жителей не открывать окна и не приближаться к месту происшествия. Радиостанция France Info передала о том, что на этих складах могли хранить текстильную продукцию.
Телеканал BFMTV в свою очередь распространил информацию о том, что в складских помещениях могли находиться электросамокаты и аккумуляторы.
Как сообщало ИА Регнум, 31 мая начались лесные пожары в районе города Ютербог в Германии. Огонь приблизился к военному полигону, после чего на его территории стали взрываться старые боеприпасы.
3 июня произошёл пожар на нефтебазе в американском штате Луизиана. Огонь вспыхнул из-за удара молнии на объекте.