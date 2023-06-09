Омск, 9 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Центральный районный суд Омска арестовал на два месяца бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, задержанного за шпионаж в пользу Германии. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». По ходатайству органов следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ФСБ России задержала бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

По данным правоохранителей, фигурант установил контакт с представителем ФРГ для передачи сведений о важных военных объектах Минобороны РФ, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности. В обмен он рассчитывал на помощь в получении немецкого гражданства.

В конце мая в Ростове-на-Дону был арестован инженер оборонного предприятия. Его задержали по подозрению в шпионаже. В ФСБ установили, что мужчина на протяжении нескольких месяцев передавал секретные данные куратору из украинской разведки.