Москва, 30 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Названо имя арестованного в Москве за госизмену инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Арестованным оказался гражданин России Михаил Взводнов. По версии следствия, он передал военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны и сведения о личном составе Вооружённых сил России.

«Михаил Взводнов является инженером-конструктором предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого ранее на два месяца арестовал Лефортовский районный суд», — сообщил собеседник ТАСС.

Детали уголовного дела не раскрываются в связи с наличием в материалах секретной информации.

Ранее ИА Регнум сообщало об аресте инженера оборонного предприятия, которым оказался Взводнов. По материалам дела, 24 мая его задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в шпионаже. В Федеральной службе безопасности России установили, что мужчина на протяжении нескольких месяцев 2023 года передавал секретные данные куратору из украинской разведки. Тем самым он выполнял поставленную ему сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ФСБ пояснили, что взаимодействие с ним происходило через переписку в мессенджерах.