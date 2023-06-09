Москва, 9 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Бывший сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области задержан за шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщили 9 июня в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным спецслужбы, российский гражданин сам вышел на контакт с германской стороной и предложил передать сведения о важных объектах Минобороны России в обмен на содействие в получении гражданства Германии. Информацию о военных объектах мужчина собирал в рамках своей служебной деятельности.

Сотрудники ФСБ задокументировали и пресекли факт шпионажа в интересах Германии. Фигуранта задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее жителя Приморского края задержали за шпионаж в интересах военной разведки Украины. В мае инженера оборонного предприятия в Ростове-на-Дону арестовали за передачу секретных сведений украинскому куратору. По словам генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, в настоящее время украинские спецслужбы пытаются вести тотальную разведывательную и агентурную работу на всей территории России. Признаки этой работы прослеживаются не только в приграничных областях и новых регионах, но даже на Урале и в Сибири.