Стокгольм, 9 июня, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Швеция может разрешить НАТО размещать войска на территории страны до официального вступления в альянс. Об этом 9 июня заявили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство решило, что Вооружённые силы Швеции могут начать подготовку с НАТО к проведению совместных операций в будущем», — приводит их слова Reuters.

Отмечается, что эта подготовка может заключаться во временном размещении на территории Швеции иностранного оборудования и личного состава.

По словам шведских чиновников, это решение посылает чёткий сигнал России и укрепляет оборону Швеции.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией в рамках трёхстороннего меморандума и у королевства появилась возможность стать членом альянса.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО. При этом Турция предупредила, что поддержит стремления этих стран, если финские и шведские власти выполнят ряд условий Анкары.

Требования турецкой стороны касались вопроса выдачи скрывающихся в Финляндии и Швеции граждан, которых Анкара обвиняет в экстремизме. При этом в Стокгольме прошла серия акций против Анкары. Они сопровождались сжиганием Корана.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО. Россия негативно восприняла это событие и пообещала предпринять ответные шаги.