Стокгольм, 12 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. После четкого заявления представителей Финляндии о вступлении в НАТО процесс вступает в свою решающую стадию. И теперь ожидается, что и Финляндия, и Швеция, которая объявит о своем решении в ближайшие дни, вскоре подадут заявку на членство в НАТО вместе. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Аналогичный процесс в Швеции идет параллельно финскому. Все указывает на то, что Швеция хочет присоединиться к решению Финляндии о вступлении в НАТО. В пятницу (13 мая — прим. ИА REGNUM) будет представлен анализ политики в области безопасности, подготовленный правительством и парламентскими партиями за последние недели. По всей вероятности, в нем будут содержаться те же выводы, что и в недавно опубликованном отчете в Финляндии, в котором говорится, что Финляндии в большей мере гарантирует свою безопасность, будучи членом НАТО», — написал журналист.

«Теперь, когда Финляндия хочет вступить в НАТО, ожидается ответная реакция России. Для России то, что Финляндия становится членом НАТО, вероятно, является большим просчетом, чем тот факт, если же таким членом стала бы Швеция. Не в последнюю очередь это касается географического положения Финляндии, имеющей протяженную сухопутную границу с Россией. Поэтому для Финляндии очень важно, чтобы Швеция подала заявку одновременно. Таким образом, есть надежда, что тяжесть любых ответных реакций России будет равномерно распределена между двумя странами», — пришел к выводу Кнутсон.